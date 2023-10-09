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Сухарева Марфа Петровна

Место рождения

Нефедово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Петр Михайлович

Мать: Прасковья Дмитриевна

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Сухарев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Сухарев Михаил Степанович

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: (Сухарева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сухарев Михаил Степанович

Нефедово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858

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