Сухарева Марфа Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Петр Михайлович
Мать: Прасковья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Сухарев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Сухарев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: (Сухарева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сухарев Михаил Степанович
Смерть
После 1858