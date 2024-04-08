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Староверова Анна Никандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трефилова Сестра Ия или Анфия? Петровна

Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Староверова Анфия Петровна

Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.10.1908

Дочь: Коротких (Староверова) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Староверов Герман Петрович

Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.03.1914

Сын: Староверов Сократ Петрович

Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.02.1918

Дочь: Староверова Ия Петровна

Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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