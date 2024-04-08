Староверова Анна Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трефилова Сестра Ия или Анфия? Петровна
Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Староверова Анфия Петровна
Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1908
Дочь: Коротких (Староверова) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Староверов Герман Петрович
Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1914
Сын: Староверов Сократ Петрович
Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1918
Дочь: Староверова Ия Петровна
Отец ребёнка: Староверов Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно