Мерзлякова Дарья Пименовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерзлякова Дарья Пименовна

Мерзлякова Дарья Пименовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Мерзляков Ефрем Сергеевич

Отец ребёнка: Мерзляков Сергей Родионович

Место жительства
Неизвестно
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзляков Сергей Родионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close