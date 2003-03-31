Труханова Кристина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТруханова Кристина Сергеевна

Труханова Кристина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2003

Отец: Труханов Сергей Анатольевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close