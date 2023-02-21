Солдатов Андрей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти09.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 26.08.1941 по 09.12.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 26.08.1941 года Илекским РВК. В звании рядового служил в 1172 стрелковом полку 348 стрелковой дивизии.
Смерть
09.12.1941
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен в деревне Трехднево, Рогачевский (Ступинский) р-он, Московская обл. Перезахоронен в деревне Богданово, Дмитровский р-н, Московская обл.