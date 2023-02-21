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Солдатов Андрей Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

09.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 26.08.1941 по 09.12.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 26.08.1941 года Илекским РВК. В звании рядового служил в 1172 стрелковом полку 348 стрелковой дивизии.
Смерть
09.12.1941
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен в деревне Трехднево, Рогачевский (Ступинский) р-он, Московская обл. Перезахоронен в деревне Богданово, Дмитровский р-н, Московская обл.
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