Бабичев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1916
Отец: Бабичев Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабичев Николай
Мать ребёнка: Бабичева Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабичева Антонина
Смерть
Неизвестно