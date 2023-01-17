Поздняя Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения27.09.1903 ст.
Дата смерти15.06.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1903 ст.
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
28.09.1903 ст.
Восприемники: Николай Диминщиев Толстых и Марья Ивановна Шейкина
Смерть
15.06.1905 ст.
1 год. От простуды. Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
16.06.1905 ст.