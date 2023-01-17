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Поздняя Пелагея Петровна

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

27.09.1903 ст.

Дата смерти

15.06.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1903 ст.

Отец: Поздний Петр Григорьевич

Мать: Поздняя Екатерина Ивановна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
28.09.1903 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Николай Диминщиев Толстых и Марья Ивановна Шейкина
Смерть
15.06.1905 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
1 год. От простуды. Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
16.06.1905 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
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