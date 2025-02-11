Григорий
мужской, родился До 1780, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Василий Григорьев1798 г.р.
Ефрем ГригорьевДо 1804 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1804
Сын: Ефрем Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Макар Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно