Григорий До 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1780, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Василий Григорьев1798 г.р.
Ефрем ГригорьевДо 1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
До 1804

Сын: Ефрем Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1807

Сын: Макар Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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