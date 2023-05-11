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Казанник Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Казанник Ефим Никифорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1761

Сын: Казанник Василий Никифорович

Мать ребёнка: ?

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Казанник Яков Никифорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1772

Сын: Казанник Павел Никифорович

Мать ребёнка: ?

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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