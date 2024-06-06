Азаронок Василий 1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Азаронок Василий

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Азарёнок Степан

Мать: Азарёнок (Шауро) Пелагея

Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Азаронок) ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаронок Павел

Мать ребёнка: Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана

Смерть
Неизвестно

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