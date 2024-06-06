Азаронок Василий
Место рожденияЛепель, Беларусь
Дата рождения1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Азарёнок Степан
Мать: Азарёнок (Шауро) Пелагея
Лепель, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Азаронок) ?
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азаронок Павел
Мать ребёнка: Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана
Смерть
Неизвестно