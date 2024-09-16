Егорова (Данилова) Мария Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Данилов Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Egorov Юрий
Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульгач (Егорова) Антонина
Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Egorov Владимир
Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чечнева (Egorovа) Зоя
Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Павел
Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич
Рождение ребёнка
05.09.1922
Сын: Егоров Алексей
Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич
Рождение ребёнка
25.05.1925
Дочь: Egorova (Egorova) Elena
Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1933
Дочь: Кононенко (Егорова) Татьяна
Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич
Смерть
1990