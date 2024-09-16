Егорова (Данилова) Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Данилова) Мария Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Данилов Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Egorov Юрий

Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульгач (Егорова) Антонина

Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Egorov Владимир

Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чечнева (Egorovа) Зоя

Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Павел

Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич

Рождение ребёнка
05.09.1922

Сын: Егоров Алексей

Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич

Рождение ребёнка
25.05.1925

Дочь: Egorova (Egorova) Elena

Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1933

Дочь: Кононенко (Егорова) Татьяна

Отец ребёнка: Егоров Илья Николаевич

Смерть
1990

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