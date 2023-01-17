Тон Константин Андреевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1794
Дата смерти06.02.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Франция
Место жительства
Неизвестно
Италия
Смерть
06.02.1881