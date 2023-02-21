Кошкадерова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкадерова Дарья

Кошкадерова Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1915

Сын: Кошкадеров Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Кошкадеров Терентий Дмитриевич

Емантаево
Рождение ребёнка
16.06.1918

Сын: Кошкадеров Леонид Леонтий

Отец ребёнка: Кошкадеров Терентий Дмитриевич

Емантаево
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close