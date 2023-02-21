Кошкадерова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1915
Сын: Кошкадеров Андрей Терентьевич
Отец ребёнка: Кошкадеров Терентий Дмитриевич
Емантаево
Рождение ребёнка
16.06.1918
Сын: Кошкадеров Леонид Леонтий
Отец ребёнка: Кошкадеров Терентий Дмитриевич
Емантаево