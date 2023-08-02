Туганова (Цаликова) Кики — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Цаликова) Кики

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Карасе

Рождение ребёнка
1851

Сын: Туганов Инус

Отец ребёнка: Туганов Карасе

Рождение ребёнка
1859

Сын: Туганов Кавдын

Отец ребёнка: Туганов Карасе

Рождение ребёнка
1879

Сын: Туганов Ибрагим

Отец ребёнка: Туганов Карасе

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