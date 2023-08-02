Туганова (Цаликова) Кики
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Карасе
Рождение ребёнка
1851
Сын: Туганов Инус
Отец ребёнка: Туганов Карасе
Рождение ребёнка
1859
Сын: Туганов Кавдын
Отец ребёнка: Туганов Карасе
Рождение ребёнка
1879
Сын: Туганов Ибрагим
Отец ребёнка: Туганов Карасе