Doll (Ferderer) Rosa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDoll (Ferderer) Rosa

Doll (Ferderer) Rosa

avatar

Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

02.11.1990

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Ferderer Henry

Мать: Ferderer Anna Maria

Степовое, Миколаївська область
Parents: Henry Ferderer & Anna Antone
Иммиграция
21.10.1903
New York, New York, United States
Эмиграция
Неизвестно
Bremen
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.1990
Bismarck, North Dakota
Похороны
Неизвестно
Mandan Union Cem, Mandan, North Dakota
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close