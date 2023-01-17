Doll (Ferderer) Rosa
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901
Дата смерти02.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: Ferderer Henry
Мать: Ferderer Anna Maria
Parents: Henry Ferderer & Anna Antone
Иммиграция
21.10.1903
New York, New York, United States
Эмиграция
Неизвестно
Bremen
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.1990
Bismarck, North Dakota
Похороны
Неизвестно
Mandan Union Cem, Mandan, North Dakota