Васса Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1884
Сын: Пугачев Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитич
Рождение ребёнка
27.08.1886
Сын: Пугачев Захарий Герасимович
Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитич
Рождение ребёнка
20.09.1891
Дочь: Ефросинья Герасимовна
Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитич
Рождение ребёнка
20.11.1893
Дочь: Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитич
Бракосочетание
Неизвестно