Васса Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1884

Сын: Пугачев Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.08.1886

Сын: Пугачев Захарий Герасимович

Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1891

Дочь: Ефросинья Герасимовна

Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.1893

Дочь: Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Пугачев Герасим Никитич

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугачев Герасим Никитич

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