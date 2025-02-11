Loewen Gerhard 03.01.1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Loewen Gerhard

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 03.01.1854, Малышевка

Супруги
Loewen (Klassen) Margaretha J20.09.1854 г.р.
Дети
Kehler (Loewen) Margaretha23.09.1876 г.р.
Loewen Johann29.09.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.12.1874

Жена: Loewen (Klassen) Margaretha J

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
23.09.1876

Дочь: Kehler (Loewen) Margaretha

Мать ребёнка: Loewen (Klassen) Margaretha J

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
29.09.1880

Сын: Loewen Johann

Мать ребёнка: Loewen (Klassen) Margaretha J

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
02.07.1882

Сын: Loewen Gerhard

Мать ребёнка: Loewen (Klassen) Margaretha J

Блюменгардт, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
23.08.1893

Дочь: (Loewen) Katharina

Мать ребёнка: Loewen (Klassen) Margaretha J

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