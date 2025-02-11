Loewen Gerhard
мужской, родился 03.01.1854, Малышевка
Супруги
Loewen (Klassen) Margaretha J20.09.1854 г.р.
Дети
Kehler (Loewen) Margaretha23.09.1876 г.р.
Loewen Johann29.09.1880 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.12.1874
Рождение ребёнка
23.09.1876
Дочь: Kehler (Loewen) Margaretha
Мать ребёнка: Loewen (Klassen) Margaretha J
Рождение ребёнка
29.09.1880
Сын: Loewen Johann
Мать ребёнка: Loewen (Klassen) Margaretha J
Рождение ребёнка
02.07.1882
Сын: Loewen Gerhard
Мать ребёнка: Loewen (Klassen) Margaretha J
Рождение ребёнка
23.08.1893
Дочь: (Loewen) Katharina
Мать ребёнка: Loewen (Klassen) Margaretha J