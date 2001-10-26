Васильева Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2001

Отец: не указан

Мать: Васильева Антонина Юрьевна

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