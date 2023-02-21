Макаров Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.09.1917 ст.
Жена: Макарова Лидия Ивановна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Антипинская церковь. Протоиерей Алексий Скворцов, диакон Анатолий Комаровский. Поручители по женихе: потомственный почётный гражданин города Вологды Пётр Давыдович Шишкарёв и гражданин города Вологды... Показать все
Смерть
Неизвестно