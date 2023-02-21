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Макаров Николай Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.09.1917 ст.

Жена: Макарова Лидия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Антипинская церковь. Протоиерей Алексий Скворцов, диакон Анатолий Комаровский. Поручители по женихе: потомственный почётный гражданин города Вологды Пётр Давыдович Шишкарёв и гражданин города Вологды... Показать все
Смерть
Неизвестно
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