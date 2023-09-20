Казакова (Попова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Попова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1848 и 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Казаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1886

Дочь: Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1886

Дочь: Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
18.12.1889

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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