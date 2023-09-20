Казакова (Попова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1886
Дочь: Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1886
Дочь: Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
18.12.1889
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Казаков Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно