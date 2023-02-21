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Лукащук Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1948

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948

Отец: Лукащук Сергей Петрович

Мать: Лукащук Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.1997

Сын: Лукащук Александр Александрович

Мать ребёнка: Лукащук Лилия Юрьевна

Рождение ребёнка
05.08.2004

Сын: Лукащук Валерий Александрович

Мать ребёнка: Лукащук Лилия Юрьевна

Рождение ребёнка
25.11.2004

Сын: Лукащук Артем Александрович

Мать ребёнка: Лукащук Лилия Юрьевна

Рождение ребёнка
25.11.2014

Сын: Лукащук Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Лукащук Лилия Юрьевна

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