Лукащук Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1948
Рождение ребёнка
19.04.1997
Сын: Лукащук Александр Александрович
Мать ребёнка: Лукащук Лилия Юрьевна
Рождение ребёнка
05.08.2004
Сын: Лукащук Валерий Александрович
Мать ребёнка: Лукащук Лилия Юрьевна
Рождение ребёнка
25.11.2004
Сын: Лукащук Артем Александрович
Мать ребёнка: Лукащук Лилия Юрьевна
Рождение ребёнка
25.11.2014
Сын: Лукащук Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Лукащук Лилия Юрьевна