Granberg (Grundsten) Katarina (Karin Nygårds-Kati.) (Karin Nygårds-Kati.)
Место рожденияNygårdsa Norrby Ormsö (EST)
Дата рождения08.09.1903
Дата смерти05.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1903
Работа или профессия
Неизвестно
Lantbrukare / Hembiträde / Hemmafru
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.08.1940
Муж: скрыто настройками приватности
Похороны
09.05.1988
Смерть
05.04.1998