Granberg (Grundsten) Katarina (Karin Nygårds-Kati.) (Karin Nygårds-Kati.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Granberg (Grundsten) Katarina (Karin Nygårds-Kati.) (Karin Nygårds-Kati.)

Место рождения

Nygårdsa Norrby Ormsö (EST)

Дата рождения

08.09.1903

Дата смерти

05.04.1998

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1903

Отец: Grundsten Lars Andersson

Мать: Grundsten (Berggren) Maria Andersdotter

Работа или профессия
Неизвестно
Lantbrukare / Hembiträde / Hemmafru
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.08.1940

Муж: скрыто настройками приватности

Похороны
09.05.1988
Смерть
05.04.1998

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