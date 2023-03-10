Марина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Степанида Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Феодоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Феодоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конон Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Феодоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филип Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Феодоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Феодоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Феодоров
Смерть
Неизвестно