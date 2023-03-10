Марина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Степанида Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Феодоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Феодоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конон Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Феодоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филип Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Феодоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Феодоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Феодоров

Смерть
Неизвестно
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