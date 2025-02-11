Гришина Акулина Ефремова До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Гришина Акулина Ефремова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Гришин / Тришанин Яков Григорьевич1844 г.р.
Дети
Гришин Сидор Яковлев09.05.1871 г.р.
Гришин Григорий Яковлев16.11.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин / Тришанин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
09.05.1871

Сын: Гришин Сидор Яковлев

Отец ребёнка: Гришин / Тришанин Яков Григорьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.11.1872

Сын: Гришин Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Гришин / Тришанин Яков Григорьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.06.1874

Дочь: (Тришанина) Федосья Яковлева

Отец ребёнка: Гришин / Тришанин Яков Григорьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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