Гришина Акулина Ефремова
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Гришин / Тришанин Яков Григорьевич1844 г.р.
Дети
Гришин Сидор Яковлев09.05.1871 г.р.
Гришин Григорий Яковлев16.11.1872 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1871
Сын: Гришин Сидор Яковлев
Отец ребёнка: Гришин / Тришанин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
16.11.1872
Отец ребёнка: Гришин / Тришанин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
01.06.1874
Дочь: (Тришанина) Федосья Яковлева
Отец ребёнка: Гришин / Тришанин Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно