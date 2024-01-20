Маганова Бода Саранговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маганова Бода Саранговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

15.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Горяева (Маганова) Нина Гахаевна

Отец ребёнка: Маганов Гаха Тавунович

Рождение ребёнка
25.01.1938

Дочь: Маганова Сара Гахаевна

Отец ребёнка: Маганов Гаха Тавунович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Маганова Полина (Бова) Гахаевна

Отец ребёнка: Маганов Гаха Тавунович

Смерть
15.02.1951

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