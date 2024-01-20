Маганова Бода Саранговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти15.02.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Горяева (Маганова) Нина Гахаевна
Отец ребёнка: Маганов Гаха Тавунович
Рождение ребёнка
25.01.1938
Дочь: Маганова Сара Гахаевна
Отец ребёнка: Маганов Гаха Тавунович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Маганова Полина (Бова) Гахаевна
Отец ребёнка: Маганов Гаха Тавунович
Смерть
15.02.1951