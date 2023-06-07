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Копьев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Копьев Иван Никифорович

Мать: Копьева Татьяна Андреяновна

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