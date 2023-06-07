Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Копьев Александр Иванович
Копьев Александр Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Мужской
Отец
Копьев Иван Никифорович
Мать
Копьева Татьяна Андреяновна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Копьев Иван Никифорович
Мать:
Копьева Татьяна Андреяновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия