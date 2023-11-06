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Глазко Емельян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазко Георгий Емельянович

Мать ребёнка: Глазко Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазко Иван Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазко Дмитрий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Глазко Сергей Емельянович

Мать ребёнка: Глазко Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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