Глазко Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазко Георгий Емельянович
Мать ребёнка: Глазко Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазко Дмитрий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Глазко Сергей Емельянович
Мать ребёнка: Глазко Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно