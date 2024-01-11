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Соколов Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1946

Отец: Соколов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1969

Сын: Соколов Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Соколова Нина Валентиновна

Рождение ребёнка
13.10.1977

Дочь: Соколова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Соколова Нина Валентиновна

Рождение ребёнка
06.02.1979

Сын: Соколов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Соколова Нина Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Нина Валентиновна

Смерть
Неизвестно
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