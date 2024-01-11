Соколов Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1946
Отец: Соколов Василий
Рождение ребёнка
24.11.1969
Сын: Соколов Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Соколова Нина Валентиновна
Рождение ребёнка
13.10.1977
Дочь: Соколова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Соколова Нина Валентиновна
Рождение ребёнка
06.02.1979
Сын: Соколов Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Соколова Нина Валентиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно