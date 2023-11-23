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Брянцева Дарья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей Алексеев

Мать: неизвестно

Бракосочетание
08.11.1826

Муж: Брянцев Василий Григорьевич

Супруг(-а): Василий Григорьевич Брянцев
Рождение ребёнка
18.05.1829

Сын: Брянцев Константин Васильев

Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сандырева (Брянцева) Анна Васильева

Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
03.01.1834

Дочь: (Брянцева) Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Брянцева) Ольга Васильева

Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Брянцев Александр Васильев

Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Брянцев Иван Васильев

Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Брянцев Флегонт Васильев

Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.11.1848

Сын: Брянцев Павел Васильев

Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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