Брянцева Дарья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей Алексеев
Мать: неизвестно
Бракосочетание
08.11.1826
Супруг(-а): Василий Григорьевич Брянцев
Рождение ребёнка
18.05.1829
Сын: Брянцев Константин Васильев
Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Сандырева (Брянцева) Анна Васильева
Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
03.01.1834
Дочь: (Брянцева) Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Брянцева) Ольга Васильева
Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Брянцев Александр Васильев
Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1848
Отец ребёнка: Брянцев Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно