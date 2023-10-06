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Василий Маркелов

Место рождения

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.06.1884 ст.

Дата смерти

27.10.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1884 ст.

Отец: Маркел Матвеев

Мать: Зоя Андреева

Бакалы, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
10.06.1884 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 80 Л. 345 об.–346. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1884 год [о родившихся] Запись № 17 Дата рождени... Показать все
Похороны
29.10.1889
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 80 Л. 644 об.–645. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1889 год [об умерших] Запись № 16 Дата смерти: 2... Показать все
Смерть
27.10.1889 ст.
От скарлатины

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