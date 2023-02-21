Бондаренко Неонилла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Неонилла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1898

Сын: Бондаренко Василий

Отец ребёнка: Бондаренко Мефодий

Заяровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Мефодий

Смерть
Неизвестно
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