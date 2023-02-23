Ефремова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Ефремов Павел Степанович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Ефремов Павел Степанович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ефремов Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефремов Павел Степанович
Смерть
Неизвестно