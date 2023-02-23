Ефремова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Ефремов Павел Степанович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Ефремов Павел Степанович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ефремов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Ефремов Павел Степанович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Федор Павлович

Отец ребёнка: Ефремов Павел Степанович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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