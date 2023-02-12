Чугаева Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1946
Дата смерти12.02.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1946
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугаева Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Чугаев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1966
Дочь: Чугаева Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Чугаев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
22.10.1969
Отец ребёнка: Чугаев Алексей Петрович
Смерть
12.02.2023