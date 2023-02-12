Чугаева Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугаева Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1946

Дата смерти

12.02.2023

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1946

Отец: не указан

Мать: Ушакова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугаева Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Чугаев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
06.11.1966

Дочь: Чугаева Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Чугаев Алексей Петрович

Рождение ребёнка
22.10.1969

Сын: Чугаев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Чугаев Алексей Петрович

Смерть
12.02.2023

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