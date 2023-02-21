Клименко василий яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко василий яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1927

Дата смерти

26.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.?

Сын: Клименко виктор Васильевич

Мать ребёнка: Клименко Мария яковлевна

Сокольники 2-е, Новомосковский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клименко Мария яковлевна

Смерть
26.02.1980
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