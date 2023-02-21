Клименко василий яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1927
Дата смерти26.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.?
Сын: Клименко виктор Васильевич
Мать ребёнка: Клименко Мария яковлевна
Сокольники 2-е, Новомосковский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клименко Мария яковлевна
Смерть
26.02.1980