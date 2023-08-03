Кардюкова (Козина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардюкова (Козина) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козин Александр

Мать: Козина (Миронова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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