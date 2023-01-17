Шайкина (Акимова) Любовь Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайкина (Акимова) Любовь Григорьевна

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Место рождения

Куйбышев, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

03.06.1952

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1952

Отец: Акимов Григорий

Мать: Акимова Галина

Куйбышев, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шайкин Николай

Рождение ребёнка
23.12.1978

Дочь: Гуринева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Шайкин Николай

Куйбышев, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайкин Николай

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