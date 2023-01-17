Шайкина (Акимова) Любовь Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1952
Отец: Акимов Григорий
Мать: Акимова Галина
Рождение ребёнка
01.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шайкин Николай
Рождение ребёнка
23.12.1978
Дочь: Гуринева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Шайкин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шайкин Николай