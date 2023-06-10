Кочнева Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1980

Пол

Женский

Отец

Около 1953 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1980

Отец: Кочнев Александр Феликсович

Мать: Яцюк Ольга Григорьевна

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