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Чмыхалов Владимир

Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

18.04.1935

Дата смерти

14.08.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1935

Отец: Чмыхалов Павел Тихонович

Мать: Чмыхалова Александра

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
09.10.1959

Жена: Людмила

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.10.1961

Дочь: Поварницына Галина Владимировна

Мать ребёнка: Людмила

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.04.1963

Сын: Чмыхалов Александр

Мать ребёнка: Людмила

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
14.08.2002
Украинка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Прапорщиково, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
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