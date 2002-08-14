Чмыхалов Владимир
Место рождения
Дата рождения18.04.1935
Дата смерти14.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1935
Отец: Чмыхалов Павел Тихонович
Мать: Чмыхалова Александра
Бракосочетание
09.10.1959
Жена: Людмила
Рождение ребёнка
07.10.1961
Дочь: Поварницына Галина Владимировна
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
27.04.1963
Сын: Чмыхалов Александр
Мать ребёнка: Людмила
Смерть
14.08.2002
Украинка, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Прапорщиково, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область