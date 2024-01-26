Угодчиков Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угодчиков Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Угодчиков Иван Степанович

Мать: Угодчикова Анна Павловна

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