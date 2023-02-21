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Чернцов Александр Арсеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1847 ст.

Отец: Чернцов Арсений Николаевич

Мать: Чернцова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
10.10.1878 ст.

Дочь: Чернцова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Чернцова Александра Николаевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1880 ст.

Дочь: Чернцова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Чернцова Александра Николаевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1881

Дочь: Чернцова Вера Александровна

Мать ребёнка: Чернцова Александра Николаевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1883

Сын: Чернцов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Чернцова Александра Николаевна

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернцова Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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