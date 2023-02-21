Чернцов Александр Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1847 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1878 ст.
Дочь: Чернцова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Чернцова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1880 ст.
Дочь: Чернцова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Чернцова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
18.12.1881
Дочь: Чернцова Вера Александровна
Мать ребёнка: Чернцова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1883
Сын: Чернцов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Чернцова Александра Николаевна
Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно