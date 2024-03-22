Квитко Владимир
Место рождения
Дата рождения21.03.1953
Дата смерти07.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1953
Рождение ребёнка
07.06.1978
Сын: Квитко Вадим
Мать ребёнка: Мифтахова Любовь
Рождение ребёнка
10.02.1983
Сын: Квитко Сергей
Мать ребёнка: Мифтахова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мифтахова Любовь
Смерть
07.10.1985
Причина смерти: Несчастный случай