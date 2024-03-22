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Квитко Владимир

Место рождения

Горный Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

21.03.1953

Дата смерти

07.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Горный Зерентуй, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.06.1978

Сын: Квитко Вадим

Мать ребёнка: Мифтахова Любовь

Рождение ребёнка
10.02.1983

Сын: Квитко Сергей

Мать ребёнка: Мифтахова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мифтахова Любовь

Смерть
07.10.1985
Причина смерти: Несчастный случай
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