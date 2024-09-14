Тушев Борис Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушев Борис Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плюхина (Тушева) Евдокия Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тушев Николай Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кутукова (Тушева) Елизавета Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Дочь города Раненбурга пригородной слободы государственного крестьянина Бориса Васильева Тушева
Смерть
Неизвестно

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