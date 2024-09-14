Тушев Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плюхина (Тушева) Евдокия Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кутукова (Тушева) Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Дочь города Раненбурга пригородной слободы государственного крестьянина Бориса Васильева Тушева
Смерть
Неизвестно