Суворова Авдотья Липатова 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Суворова Авдотья Липатова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1829

умерла Неизвестно

Супруги
Суворов Абросим Афанасьев1828 г.р.
Дети
Суворов Григорий Абросимов1851 г.р.
Суворов Семён Абросимов1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Абросим Афанасьев

Рождение ребёнка
1851

Сын: Суворов Григорий Абросимов

Отец ребёнка: Суворов Абросим Афанасьев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1852

Сын: Суворов Семён Абросимов

Отец ребёнка: Суворов Абросим Афанасьев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1855

Сын: Суворов Захар Абросимов

Отец ребёнка: Суворов Абросим Афанасьев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

33 семья

Смерть
Неизвестно

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