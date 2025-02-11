Суворова Авдотья Липатова
женский, родилась 1829
умерла Неизвестно
Супруги
Суворов Абросим Афанасьев1828 г.р.
Дети
Суворов Григорий Абросимов1851 г.р.
Суворов Семён Абросимов1852 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Суворов Григорий Абросимов
Отец ребёнка: Суворов Абросим Афанасьев
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Суворов Абросим Афанасьев
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Суворов Абросим Афанасьев
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно