Москальков Анатолий или Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоскальков Анатолий или Алексей

Москальков Анатолий или Алексей

avatar

Место рождения

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москалькова Антонина

Мать ребёнка: Москалькова Евдокия

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москалькова Лидия

Мать ребёнка: Москалькова Евдокия

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалькова Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close