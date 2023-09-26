Лебедев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Сергей
Мать: Лебедева Анна
Рождение ребёнка
20.12.1969
Дочь: Сафронова Людмила
Мать ребёнка: Лебедева Мария
Рождение ребёнка
09.09.1975
Сын: Лебедев Алексей
Мать ребёнка: Лебедева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Мария
Смерть
Неизвестно