Лебедев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Сергей

Мать: Лебедева Анна

Рождение ребёнка
20.12.1969

Дочь: Сафронова Людмила

Мать ребёнка: Лебедева Мария

Рождение ребёнка
09.09.1975

Сын: Лебедев Алексей

Мать ребёнка: Лебедева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Мария

Смерть
Неизвестно
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