Королёв Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролёв Юрий

Королёв Юрий

Место рождения

Шустручей, Подпорожский район, Ленинградская область, Россия

Дата рождения

15.10.1940

Дата смерти

03.02.2023

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1940

Отец: Королёв (антошков) Михаил

Мать: Королева Анастасия

Шустручей, Подпорожский район, Ленинградская область, Россия
Рождение ребёнка
10.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Светлана

Никольское, Тосненский район
Смерть
03.02.2023
Никольское, Тосненский район
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Никольское, Тосненский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close