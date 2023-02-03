Королёв Юрий
Место рожденияШустручей, Подпорожский район, Ленинградская область, Россия
Дата рождения15.10.1940
Дата смерти03.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1940
Отец: Королёв (антошков) Михаил
Мать: Королева Анастасия
Шустручей, Подпорожский район, Ленинградская область, Россия
Рождение ребёнка
10.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королева Светлана
Никольское, Тосненский район
Смерть
03.02.2023
Никольское, Тосненский район
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Никольское, Тосненский район