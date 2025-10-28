Шиков Ион Афанасьевич
муж., род. 1863
ум. Неизвестно
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Мать
Около 1845
Неизвестно
Отец
Около 1844
Неизвестно
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Дочь
13.05.1890
Неизвестно
Сын
03.02.1903
Неизвестно
Сын
13.06.1909
Неизвестно
Ребёнок
Скрыто настройками приватности
Жена
1865
Неизвестно
Брат
1866
Около 1915
Сестра
30.09.1873
Неизвестно
Брат
06.01.1876
Неизвестно
Брат
1878
Неизвестно
Сестра
21.05.1881
06.04.1882
Брат
1883
Неизвестно