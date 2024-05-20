Голышева (Чезганова) Раиса Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голышева (Чезганова) Раиса Никитична

Место рождения

Кокшага, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.12.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокшага, Яранский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голышев Валентин Ефимович

Рождение ребёнка
19.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбин Александр Константинович

Рождение ребёнка
02.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбин Александр Константинович

Рождение ребёнка
?.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голышев Валентин Ефимович

Смерть
Неизвестно
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

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