Голышева (Чезганова) Раиса Никитична
Место рождения
Дата рождения24.12.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбин Александр Константинович
Рождение ребёнка
02.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбин Александр Константинович
Рождение ребёнка
?.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голышев Валентин Ефимович
Смерть
Неизвестно
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область