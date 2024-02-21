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Пермяков Григорий

Место рождения

Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Пермяков Осип Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пермяков Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пермяков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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