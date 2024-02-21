Пермяков Григорий
Место рожденияСкилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Пермяков Осип Григорьевич
Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пермяков Евдоким Григорьевич
Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пермяков Алексей Григорьевич
Скилягинский д. Бугаевская волость Шадринский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно