Федот Михайлов Фёдор Михайлов / Федот Михайлов 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Федот Михайлов Фёдор Михайлов / Федот Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1805, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Кузьма Фёдоров1827 г.р.
Антон Фёдоров1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кузьма Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Фёдорова

Мать ребёнка: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1830

Сын: Антон Фёдоров

Мать ребёнка: ?

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

33

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

33

Смерть
Неизвестно

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