Федот Михайлов Фёдор Михайлов / Федот Михайлов
мужской, родился 1805, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Кузьма Фёдоров1827 г.р.
Антон Фёдоров1830 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кузьма Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Фёдорова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Антон Фёдоров
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно